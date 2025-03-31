Іспанія

Українець знову гратиме в основі.

Стала відома заявка мадридського Реала на майбутній матч-відповіді півфіналу Кубка Короля з Реал Сосьєдад. Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

У остаточній заявці присутній український голкіпер Андрій Лунін, в свою чергу відсутній бельгієць Тібо Куртуа.

Таким чином, очікується, що українець вийде в стартовому складі на майбутню гру, яка відбудеться 1 квітня, о 22:30 за київським часом. Перший матч закінчився мінімальною перемогою "королівського" клубу 1:0.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал Мадрид 11 матчів, пропустив 15 м'ячів та 4 рази відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін може перейти в Мілан.