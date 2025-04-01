Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в Кубка Іспанії, який відбудеться 1 квітня, розпочавшись о 22:30.

У рамках другого півфіналу Кубка Іспанії Реал Мадрид прийматиме Реал Сосьєдад.

Реал Мадрид — Реал Сосьєдад

Вівторок, 1 квітня, 22:30, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид.

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Перший матч — 1:0 на користь Реала Мадрид

Мадридський Реал продовжує боротьбу на кількох фронтах, зберігаючи шанси на требл. У Ла Лізі команда Карло Анчелотті впевнено переслідує Барселону, відстаючи на три очки після перемоги каталонців над Жироною. У Лізі чемпіонів "вершкові" готуються до чвертьфінального протистояння з Арсеналом, а у Кубку Іспанії знаходяться за крок від фіналу, обігравши Реал Сосьєдад 1:0 у першому півфінальному матчі.

Зустріч із баскським клубом стане важливим випробуванням для Реала, особливо з урахуванням щільного графіка. Хоча Мадрид традиційно сильний на своєму полі, у минулому Реал Сосьєдад уже ставив сюрпризи. У 2020 році команда із Сан-Себастьяна обіграла Реал 4:3 на Бернабеу у Кубку. Проте з того часу Сосьєдад не досягав успіху в Мадриді в рамках Ла Ліги.

Поточний сезон для гостей невдало. Підопічні Іманола Альгуасіля йдуть на 10-му місці у чемпіонаті, значно відстаючи від зони єврокубків. Перемога над Вальядолідом у минулому турі стала їхньою першою звитягою за місяць, а в останніх шести виїзних матчах у всіх турнірах команда зазнала п'яти поразок.

Реал Мадрид залишається фаворитом зустрічі, але майбутній матч може стати непростим для господарів, враховуючи важливі ігри в Лізі чемпіонів з Арсеналом. Чи зуміє Сосьєдад скористатися можливістю і створити проблеми мадридцям після 0:1?

Орієнтовні склади

Реал: Лунін — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус

Сосьєдад: Реміро — Траоре, Зубельдія, Елустондо, Муньос — Сучич, Зубіменді, Марін — Кубо, Оярсабаль, Барренетчеа

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