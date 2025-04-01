Іспанія

У послугах англійця цікавилися три гранди.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні розповів про те, що одного разу він міг перебратися до Барселони.

"У 2010 році, коли я попросив Манчестер Юнайтед виставити мене на трансфер. Інтерес виявили три клуби – Челсі, Реал Мадрид та Барселона.

Найбільше спілкувався з Барселоною. Я вже уявляв себе з Мессі, Іньєстою, Хаві, Бускетсом. Але зрештою я залишився у Манчестері, але це була неймовірна команда, в якій хотів грати кожен", — наводить слова Руні Barca Universal.

Нагадаємо, Руні виступав за "червоних дияволів" з літа 2004 року по 2017 рік. Також він виступав за Евертон, Ді Сі Юнайтед та Дербі.