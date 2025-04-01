Іспанія

Гравець дав свій коментар щодо майбутнього виїзного поєдинку Ла Ліги.

Правий вінгер Антоні висловився про матч Барселона — Реал Бетіс у чемпіонаті Іспанії-2024/25, запланований на 6 квітня.

Бразилець вважає, що після перемоги над мадридським Реалом (2:1) у березні повторення подібного успіху наступної суботи не є неможливим.

"Це буде дуже важкий поєдинок. Ми знаємо, якою якістю оперує Барселона, тож потрібно наполегливо працювати. Маємо знати, що робити, щоб показати чудову гру. Потрібно добре підготуватися, оцінивши ситуацію в Барселоні. Перемога не неможлива, адже раніше ми обіграли Реал Мадрид", — цитує 25-річного гравця видання Marca.

Нагадаємо, Антоні орендований "зелено-білими" в Манчестер Юнайтед до кінця поточної кампанії. Зараз на його рахунку чотири гола й чотири асисти в 12-ти поєдинках усіх турнірів.