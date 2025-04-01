Англія

Тренер висловився про перспективи бразильця в МЮ.

Наставник МЮ Рубен Аморім поділився думками щодо повернення вінгера Антоні в клуб після оренди в Бетісі.

"Я планую майбутнє, але не хочу про це говорити прямо зараз. Я сконцентрований лише на наступному матчі", – відповів Аморім.

Антоні, орендований Реалом Бетіс у Манчестер Юнайтед, провів 12 матчів за іспанський клуб, забивши чотири голи та віддавши чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал розглядає можливість купівлі Мейну.