Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Барселони.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився каталонській Барселоні в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії на власному полі та вилетів із змагань.

Атлетіко Мадрид — Барселона 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Ми провели не найкращий перший тайм, але це не те, за що варто вибачатись. Іноді трапляються відтинки гри, коли ти не дуже добре граєш. Після перерви ми дуже добре боролись. Ми змогли зрівняти рахунок. Ми дуже добре боролись проти команди, яка грає дуже добре. Ви граєте проти великого суперника, і може статись так, що він перевершує вас.

Я скажу вам, що я думаю, команда дуже добре боролась до сьогоднішнього дня. Ми граємо в конкурентній лізі й ідемо від гри до гри. Ми продовжуємо вдосконалюватись і намагаємось наблизитися до команд, які знаходяться вище нас у таблиці, і приймаємо те, де ми самі зараз знаходимось.

Команда дуже добре конкурує. Ми добре виступили в Лізі чемпіонів, ми добре виступили в Кубку Іспанії, і сьогодні ми програли супернику, який заслуговував на вихід до наступного раунду. У Ла Лізі ми добре конкуруємо і будемо продовжувати в тому ж дусі. Ми зосередимось на тому, щоб завершити чемпіонат якнайкраще.

Я не сумніваюсь у тому, що клуб постійно зростає. Ми залучили чудових гравців, і це було помітно. Я не відмовляюсь від своїх слів, ми добре змагались в Лізі чемпіонів, Кубку та чемпіонаті.

Під час перерви я сказав гравцям, що ми погано грали перший тайм і що вони дивом залишили нас у грі. Це дало нам шанс інакше підійти до другого тайму. Але що ж поробиш, наші суперники зіграли дуже добре. Мені подобається, як грає Барселона, я вже не вперше це кажу. У чотирьох матчах, які ми зіграли проти них, ми виступили дуже добре.

Це футбол. Є хороші моменти в сезоні, а є моменти, які не дуже хороші. Ви повинні керувати цим часом за ходом кампанії. Хорошими, посередніми і поганими моментами. Спробуємо завершити Ла Лігу гру якнайкраще.

До нас немає ніяких претензій. Гравці викладаються на повну. Це все, що команда може дати. Я лише прагну викластись по максимуму в Ла Лізі", — заявив аргентинський фахівець.

У фінальному матчі каталонська Барселона зіграє проти мадридського Реала в Севільї 26 квітня.