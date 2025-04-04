Іспанія

"Барса" демонструє потужний футбол.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про результати команди протягом поточного сезону. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Нехай вболівальники насолоджуються цим моментом, коли у Барселони є команда, яка бореться за перемогу в кожному турнірі. Хлопці також демонструє високоякісний футбол.

У нас чудовий тренер, який знає, як найкращим чином керувати гравцями. Він сам каже, що в складі немає поділу на виконавців стартового складу та запасних — це група професіоналів, які віддають всі сили заради команди. Мені подобається, що тренер говорить про те, що мріяти дозволено всім. Я закликаю наших фанатів продовжувати мріяти.

Ми переживаємо дуже напружений сезон, під час якого довелося подолати безліч негараздів. У нас є команда, що має потенціал для проведення дуже успішної кампанії. І перший, хто отримує задоволення від цього — це наш тренер. Ми повинні підтримати його і гравців, вони на це заслуговують. Футболісти та тренер показують, що люблять "Барсу" і хочуть провести дуже успішний сезон", — сказав Лапорта.

Наразі Барселона лідирує у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, випереджаючи мадридський Реал на три пункти. Також "Барса" вийшла у фінал Кубка Іспанії, а в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з Боруссією Дортмунд.