Іспанія

Керманич столичного клубу висловився щодо невдачі в матчі чемпіонату Іспанії.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті дав свій коментар після домашньої поразки в 30-му турі Ла Ліги-2024/25.

Реал Мадрид — Валенсія 1:2 Відео голів та огляд матчу 05.04.2025

Спеціаліст вважає, що його підопічні заслужили на звитягу над Валенсією. Тим не менш, на його думку, гості "виконали фантастичну роботу".

"Тепер боротися за чемпіонство буде складніше, але ми прагнемо добре виступати до кінця, адже в нас усе ще є варіанти. Потрібно боротися до останнього матчу. Ми також повинні звернути увагу на дрібні деталі, які змінили динаміку сьогоднішнього поєдинку, а саме пенальті, стандарт і скасований гол. Валенсія виконала фантастичну роботу, але Реал Мадрид заслужив на перемогу. У нас є речі, які варто покращити. У ході матчу ми створили багато моментів, але нам не вистачило ефективності. В обороні ми могли діяти краще", — цитує Анчелотті офіційний сайт мадридського Реала.

"Вершкові" йдуть другими в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи 63 залікових бала після 30-ти зіграних поєдинків. У неділю, 13 квітня, вони прийматимуть Депортиво Алавес.