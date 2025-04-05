Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 5 квітня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі несподівано поступився Валенсії (1:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині зусиллями Діакабі і лише на старті другого тайму "вершковим" вдалося відігратися завдяки голу Вінісіуса Жуніора.

При цьому бразилець не зміг реалізувати пенальті на 13 хвилині — його удар парирував воротар "кажанів".

Перемогу Валенсії над командою Карло Анчелотті приніс Дуро, який забив на п'ятій компенсованій хвилині другого тайму.

Також додамо, що український воротар Андрій Лунін пропускав матч через травму, як і основний голкіпер Тібо Куртуа.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Валенсія у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал Мадрид — Валенсія 1:2

Голи: Вінісіус, 50 — Діакабі, 15, Дуро, 90+5.

Реал Мадрид: Гонсалес — Л. Васкес (Гюлер, 85), Чуамені, Рюдігер, Гарсія (Алаба, 77) — Діас (Родріго, 57), Модрич (Камавінга, 77), Вальверде, Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус (Ендрік, 77).

Валенсія: Мамардашвілі — Ааронс (Пепелу, 74), Москера, Діакабі, Таррега, Х. Васкес — Алмейда (Перес, 74), Барренечеа (Гільямон, 90+4), Герра (Дуро, 74) — Лопес, Садік (Мір, 59).

Попередження: Таррега, Садік.

На 13-й хвилині Вінісіус не реалізував пенальті (сейв голкіпера).