Іспанія

На тлі відсутності Тібо та Андрія за Реал Мадрид дебютував Фран Гонсалес.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував ситуацію з голкіперами Тібо Куртуа та Андрієм Луніним.

Реал Мадрид — Валенсія 1:2 Відео голів та огляд матчу 05.04.2025

Спеціаліст висловив сподівання, що як 32-річний бельгієць, так і 26-річний українець, будуть готові до першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів-2024/25 з Арсеналом, який відбудеться в Лондоні 8 квітня.

"Куртуа тренувався сьогодні. Він добре себе почуває, тож тренуватиметься й завтра. Ми не хотіли ризикувати Луніним. У нього буде ще два-три дні на відновлення. Побачимо, що буде у вівторок. Я думаю, що в нас будуть обидва варіанти", — цитує Анчелотті офіційний сайт мадридського Реала.

Нагадаємо, у домашньому матчі Ла Ліги проти Валенсії дебютував 19-річний іспанець Фран Гонсалес. Воротар є вихованцем "вершкових".