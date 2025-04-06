Іспанія

Нинішній і колишній гравці мадридців тепер ділять першу сходинку рейтингу.

Лівий вінгер Вінісіус Жуніор відзначився своїм 104-м голом за Реал Мадрид у всіх турнірах.

Реал Мадрид — Валенсія 1:2 Відео голів та огляд матчу 05.04.2025

У поєдинку 30-го туру Ла Ліги-2024/25 бразилець уразив ворота Валенсії по перерві, відновивши паритет. Зазначимо, що 24-річний гравець міг відкрити рахунок ще на 13-й хвилині, але з його ударом з 11-метрової позначки впорався голкіпер гостей Гіоргі Мамардашвілі.

За даними порталу transfermarkt, Вінісіус Жуніор наздогнав Роналдо й тепер ділить із ним першу сходинку рейтингу найрезультативніших бразильців в історії столичного клубу. Для досягнення позначки в 104 гола нинішньому представнику "вершкових" знадобилося 307 матчів, тоді як колишній виконавець стільки результативних ударів на свій рахунок записав у 177-ми поєдинках.

Вінісіус Жуніор виступає за Реал Мадрид із літа 2018 року. Тоді Фламенго отримав за свого вихованця 45 млн євро.

Контракт гранда з нападником розраховано до кінця червня 2027-го.

Побити рекорд легенди він може наступного вівторка, 8 квітня, коли колектив Карло Анчелотті гостюватиме в Арсеналу в рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів-2024/25.