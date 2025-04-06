Іспанія

Команда Марселіно завершувала домашній матч у меншості.

Вільярреал у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Атлетік на Естадіо де ла Сераміка.

Протягом поєдинку командам так і не вдалося відкрити рахунок. Гості не встигли скористатися вилученням із боку господарів поля. Це перша з листопада 2019 року безгольова нічия в подібному протистоянні.

Вільярреал із 48-ма очками йде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Атлетік із 54-ма заліковими балами перебуває на четвертій сходинці.

Вільярреал — Атлетік 0:0

Вільярреал: Жуніор — Феменія, Фойт, Кошта (Камбвала, 78), Кардона (Педраса, 77) — Б'юкенен (Піно, 57), Парехо (Гує, 64), Комесанья, Баена — Перес (Морено, 57), Баррі

Атлетік: Сімон — Горосабель, Вівіан, Паредес (Нуньєс, 73), Берчіче (Бойро, 35) — Хаурегісар, Прадос — Вільямс (Беренгер, 64), Гомес (Сансет, 64), Вільямс (Беренгер, 64) — Гурусета (Саннаді, 73)

Попередження: Горосабель

Вилучення: Гує, 83