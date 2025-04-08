Іспанія

Щенсни висловився про можливу втрату місця у складі Барселони після повернення тер Штегена.

​Войцех Щенсни, який тимчасово замінив травмованого Марка-Андре тер Штегена у воротах Барселони, висловився про можливу втрату місця в основному складі після повернення німецького голкіпера. Щенсни зазначив, що розуміє конкуренцію на своїй позиції та готовий боротися за своє місце, але також поважає рішення тренерського штабу щодо складу команди.

"Я прийшов у Барсу, щоб замінити тер Штегена, і я не заперечуватиму, якщо він повернеться і займе своє місце. Якщо в якийсь момент тренер вирішить, що капітан має повернутися і зайняти місце у воротах, для мене це буде абсолютно нормально", — наводить слова Щесни Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Барселоні потрібно відзаявити Щесни з Ліги чемпіонів для реєстрації тер Штегена.