Іспанія

Тренер розповів про готовність команди на фінальному відрізку сезону.

​Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік після нічиєї з Бетісом (1:1) висловив впевненість у фізичній та ментальній готовності команди.

"Думаю, ми добре впораємося зі втомою. Команда в гарній формі. Ми добре відновлюємося, навантаження на тренуваннях не надто високе. Важливо, що команда готова як фізично, так і ментально. Гравці мають бути сконцентровані", — сказав Флік.

Барселона займає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 67 очками. На другому місці розташовується Реал Мадрид з 63 очками, а на третьому — Атлетіко Мадрид з 60 очками.