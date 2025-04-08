Іспанія

Мадридці шукають заміну своїй легенді.

​Атлетіко зацікавлений у підписанні хавбека Марко Асенсіо, який належить ПСЖ, а на правах оренди грає в Астон Віллі. Агенти гравця вже запропонували його як Атлетіко, так і Барселоні, але обидва клуби поки не виявили значного інтересу. ​

Атлетіко шукає заміну для Антуана Грізманна, який може покинути клуб у разі привабливої пропозиції з МЛС. Вартість трансферу Асенсіо оцінюється близько 20 мільйонів євро, що є прийнятною сумою для Атлетіко. Однак офіційних переговорів або пропозицій від Атлетіко наразі не було.

Асенсіо раніше грав за Реал. У поточному сезоні він зіграв 11 матчів за Віллу, забив вісім голів та зробив один асист.

Раніше повідомлялось, що Астон Вілла хоче оформити повноцінний трансфер Асенсіо.