Мадридці шукають заміну своїй легенді.
Марко Асенсіо, getty images
08 квітня 2025, 13:30
Атлетіко зацікавлений у підписанні хавбека Марко Асенсіо, який належить ПСЖ, а на правах оренди грає в Астон Віллі. Агенти гравця вже запропонували його як Атлетіко, так і Барселоні, але обидва клуби поки не виявили значного інтересу.
Атлетіко шукає заміну для Антуана Грізманна, який може покинути клуб у разі привабливої пропозиції з МЛС. Вартість трансферу Асенсіо оцінюється близько 20 мільйонів євро, що є прийнятною сумою для Атлетіко. Однак офіційних переговорів або пропозицій від Атлетіко наразі не було.
Асенсіо раніше грав за Реал. У поточному сезоні він зіграв 11 матчів за Віллу, забив вісім голів та зробив один асист.
Раніше повідомлялось, що Астон Вілла хоче оформити повноцінний трансфер Асенсіо.