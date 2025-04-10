Іспанія

Гравцю довелось чекати на свій шанс у основному складі.

Іспанський універсал Хуанлу Санчес поступово набуває дедалі більшої ваги в колективі андалузької Севільї, перед початком виступів за основну команду якої ще мав пройти крізь оренду в Мірандесі.

Нині ж 21-річний виконавець усе частіше з’являється в стартовому складі своєї команди й у поточному сезоні вже відзначився п’ятьма голами та чотирма гольовими передачами в 27 матчах.

Разом із тим, почали з’являтись чутки щодо зацікавленості в послугах цього гравця навіть із боку мадридського Реала минулою зимою.

Як наслідок, для того, щоб підкреслити важливість футболіста для проєкту "нервіонців", керівництво клубу запропонувало йому оновити контракт до 2029 року, тоді як першочергова угода мала завершитись уже наприкінці наступного сезону.

Загалом на рахунку Хуанлу 66 матчів у складі Севільї, шість голів та сім гольових передач.