Важливе повернення для "вершкових".
Дані Себальйос, getty images
13 квітня 2025, 14:50
Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос відновився після травми та готовий зіграти в матчах з Алавесом та Арсеналом. Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".
Зазначається, що 28-річний іспанець вже тренується в загальній групі без будь-яких обмежень.
"Себальйос повністю відновився та готовий зіграти з Алавесом та у Лізі чемпіонів в середу", — заявив головний тренер Реала Карло Анчелотті.
Нагадаємо, що іспанський півзахисник отримав м'язове пошкодження в матчі півфіналу Кубка Іспанії з Реал Сосьєдад (1:0).
Цього сезону Дані Себальйос відіграв за Реал Мадрид 30 матчів та віддав дві результативні передачі.