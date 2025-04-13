Іспанія

Важливе повернення для "вершкових".

Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос відновився після травми та готовий зіграти в матчах з Алавесом та Арсеналом. Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Зазначається, що 28-річний іспанець вже тренується в загальній групі без будь-яких обмежень.

"Себальйос повністю відновився та готовий зіграти з Алавесом та у Лізі чемпіонів в середу", — заявив головний тренер Реала Карло Анчелотті.

Нагадаємо, що іспанський півзахисник отримав м'язове пошкодження в матчі півфіналу Кубка Іспанії з Реал Сосьєдад (1:0).

Цього сезону Дані Себальйос відіграв за Реал Мадрид 30 матчів та віддав дві результативні передачі.