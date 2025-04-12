Іспанія

Турку не вистачає ігрового часу.

Турецький талант мадридського Реала Арда Гюлер має намір залишити "вершкових", якщо тренувати команду продовжить італійський фахівець Карло Анчелотті. Про це повідомляє Real Madrid Confidential.

За інформацією джерела, 20-річний вінгер в ультимативній формі заявив президенту мадридського клубу Флорентіно Пересу, що в разі якщо Анчелотті після поточного сезону продовжить тренувати Реал, він буде змушений вимагати перехід до іншої команди.

Зазначається, що керівництво "бланкос" не збирається відпускати гравця збірної Туреччини, але розуміє, що натягнуті відносини між футболістом та тренером можуть загалом погіршити атмосферу всередині команди.

Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 33 матчі (1170 хвилин), забив три голи та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті задумався про майбутнє у Реалі на тлі втоми.