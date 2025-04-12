Іспанія

Мадридський клуб спостерігатиме за гравцем у єврокубковій дуелі.

Англійський нападник дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенс проводить сезон на високому рівні й є одним із лідерів "джмелів", які тим часом у цій кампанії не мають настільки ж однозначних оцінок.

Відповідно 20-річний виконавець одразу потрапив до поля зору інших провідних клубів Європи, і цього літа цілком імовірно, що гравець залишить розташування німецького клубу.

Куди ж саме перейде Гіттенс — це питання й досі залишається відкритим.

Існує інформація про зацікавленість у його послугах з боку англійських клубів та мюнхенської Баварії, однак останнім часом активізувався й мадридський Реал.

"Королівський" клуб виявляє свою зацікавленість у цьому футболісті наступним кроком — скаути іспанського колективу завітають на матч-відповідь Боруссії проти каталонської Барселони в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Завдання гравця "джмелів" та його команди при цьому буде майже нереальним — відігратись після розгрому на чужому полі (0:4).

У цьому сезоні Гіттенс забив 12 голів та віддав п’ять гольових передач за 43 матчі.