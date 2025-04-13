Іспанія

Спеціаліст працював із клубом від початку сезону-2024/25.

Хав'єр Гарсія Пімента звільнений із посади головного тренера Севільї, передає офіційний сайт клубу.

Іспанський спеціаліст очолив "нервіонців" влітку 2024 року. Під його керівництвом Севілья вилетіла з 1/16 Кубка Іспанії, а в Ла Лізі зараз іде 13-ю з 36-ма очками після 31-го матчу.

Із клубом 50-річний Гарсія Пімента був пов'язаний розрахованим до кінця червня 2027-го контрактом.

Нагадаємо, минулої п'ятниці "нервіонці" поступилися Валенсії, дозволивши їй обійти себе в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.