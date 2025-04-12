Іспанія

Результат матчу чемпіонату Іспанії.

У п’ятницю, 11 квітня, матчем на Местальї розпочався 31-й тур іспанської Ла Ліги. У першій грі туру Валенсія приймала «Севілью» та здобула мінімальну, але важливу перемогу з рахунком 1:0.

Ключовий момент зустрічі стався вже в компенсований до першого тайму час — Герра пробив оборону андалусійців і відправив м’яч у сітку, встановивши підсумковий рахунок.

Після перемоги "кажани" мають 37 очок у своєму активі й обходять Севілью в турнірній таблиці, піднявшись на 12-ту сходинку. Валенсія продовжує боротьбу за комфортну позицію в середині таблиці, тоді як Севілья вкотре розчаровує своїх фанатів.

Валенсія — Севілья 1:0

Гол: Герра, 45+4

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Таррега, Гая — Ріоха (Перес, 87), Герра (Діакабі, 87), Барренечеа, Лопес Ногероль (Мір, 74) — Умар (Дуро, 60), Алмейда (Пепелу, 74)

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Гудель, Салас — Соу, Агуме, Самбі Локонга — Лукебакіо, Ромеро (Еджуке, 66), Фернандес

Попередження: Герра, Фулькьє — Салас, Кармон