Іспанія

На рахунку спеціаліста 222 матчі із "нервіонцями".

Севілья оголосила про призначення Хоакіна Капарроса керманичем до кінця сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу.

Раніше "нервіонці" попрощалися з Хав'єром Гарсією Піментою, який працював від початку поточної кампанії.

Капаррос очолив Севілью вчетверте. Під час першого свого періоду на чолі клубу (2000-2005) він допоміг йому здобути перемогу в другому дивізіоні Іспанії-2000/01. Ще двічі Хоакіна призначали за подібним до нинішнього сценарієм. "Нервіонці" завершували сезон під його керівництвом у 2018-му й 2019 роках.

Із березня 2020-го до жовтня 2022 року нині 69-річний іспанець працював зі збірною Вірменії (26 матчів).

Зараз Севілья йде 13-ю в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 36-ма очками після 31-го матчу. Попереду в неї зустрічі з Алавесом (Д), Осасуною (В), Леганесом (Д), Сельтою (В), Лас-Пальмасом (Д), мадридським Реалом (Д) і Вільярреалом (В).