Іспанія

Несподіване зізнання екстренера Евертона.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зізнався, що до того, як очолити Евертон, його мрією було тренувати їхнього принципового суперника — Ліверпуль.

"Моєю мрією було тренувати Ліверпуль, але потім я опинився в Евертоні і відчув на собі це суперництво — і тепер я абсолютно на боці Евертона. Мені дуже сподобалася атмосфера, адже там неймовірна пристрасть до клубу. Також відчувається, як фанати переживають через Ліверпуль, який протягом багатьох років, та й досі, залишається найкращим клубом АПЛ", — заявив Анчелотті в інтерв'ю для RSI..

Анчелотті очолював Евертон з 2019 по 2021 рік, після чого повернувся в Реал і продовжив свою тренерську кар'єру в Іспанії.