Іспанія

Італієць може залишити Мадрид.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловися про своє майбутнє в "королівському" клубі. Цитує італійського фахівця Фабріціо Романо.

"Я не повинен говорити про своє майбутнє, тому що мій контракт діє ще один рік. Все, що має бути сказано, буде сказано наприкінці сезону. Клуб завжди мене підтримує, особливо у важкі моменти", — сказав Анчелотті.

Наразі Реал посідає другу сходинку в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, відстаючи від Барселони на сім очок, але маючи одну гру в запасі. В свою чергу, в Лізі чемпіонів, "вершкові" в першому матчі 1/4 фіналу були розбиті лондонським Арсеналом (0:3).

Раніше повідомлялося, що Гюлер має намір піти з Реалу, якщо тренером залишиться Анчелотті.