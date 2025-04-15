Іспанія

Італійський фахівець зізнався, що не готовий працювати у форматі збірної через любов до щоденної клубної рутини.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, чому відмовився від пропозиції очолити національну збірну Італії.

"Я відмовився, бо розумів, що не хочу цього. Мені дуже подобається щодня перебувати на базі, готуватись до тренувань, і мені здавалося, що через збірну я втрачу частину своєї пристрасті", — наводить слова Анчелотті видання RSI.

Анчелотті очолює Реал з 2021 року, а його контракт із мадридським клубом чинний до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Гюлер має намір піти з Реалу, якщо тренером залишиться Анчелотті.