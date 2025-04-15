Іспанія

Іспанець відреагував на звинувачення у справі про ставки на спорт.

Нападник Галатасарая Альваро Мората прокоментував звинувачення у ставках на спорт на нелегальних платформах.

"Я бачив інформацію, яка про мене з'являється, і хочу пояснити, що єдине, чим я допоміг Фаджолі за ці роки, це тим, що давав йому поради щодо кар'єри у якості друга та людини з більшим досвідом, ніж він…

Я ніколи нічого не знав про його ситуацію. Я дуже люблю Ніколо і сподіваюся, що він незабаром зможе виправити всі свої помилки, але я не маю жодного відношення до його ситуації і прошу вас не розповсюджувати хибні новини чи неправду.

Я повторюю: я заперечую всю інформацію, тому що вона помилкова. Дякую", — написав Мората у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше преса опублікувала оновлений список підозрюваних, в який, крім Морати, потрапили Вестон Маккенні, Анхель Ді Марія, Алессандро Флоренці, Леандро Паредес, Ніколо Дзаньоло та інші не менш відомі гравці.