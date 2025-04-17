Іспанія

У Реалі підтвердили розтягнення зв’язок у форварда після матчу з Арсеналом, але прогнозують його повернення до Ель Класико.

Кіліан Мбаппе, нападник мадридського Реала, зазнав ушкодження голеностопа під час повторного чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Арсеналу (1:2) і був замінений у другому таймі.

Як повідомляє видання AS, первинне обстеження виявило у француза розтягнення зв’язок, однак серйозної травми вдалося уникнути. У клубі вважають, що ситуація не критична, і футболіст пройде додаткові медичні тести у найближчі 48 годин.

Очікується, що Мбаппе зможе повернутися на поле вже 26 квітня, коли Реал зіграє проти Барселони у фіналі Кубка Іспанії. Водночас у матчі Ла Ліги проти Атлетіка 20 квітня він участі не братиме через дискваліфікацію після вилучення у грі з Алавесом.