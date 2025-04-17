Карло Анчелотті, getty images
17 квітня 2025, 15:48
Італійський фахівець Карло Анчелотті залишить посаду головного тренера мадридського Реалу відразу після фіналу Кубка Іспанії, який заплановано на 26 квітня. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, 65-річний італієць не допрацює до кінця сезону з "вершковими". Незважаючи на те, що Реал відстає від лідируючої Барселони лише на чотири пункти та зіграє проти них у очному матчі в чемпіонаті 11 травня, керівництво мадридців вирішило передчасно перервати співпрацю з Анчелотті.
"Можливо, клуб вирішить замінити мене, і це може статися цього року або наступного, коли закінчиться мій контракт", — заявив Анчелотті після вильоту з Ліги чемпіонів.
Зазначається, що досвідчений тренер може очолити збірну Бразилії ще до завершення чемпіонату Іспанії сезону-2024/25.
Карло Анчелотті повернувся в мадридський Реал влітку 2021 року і до сьогодні завоював 11 трофеїв з "вершковими", включно з двома титулами Ла Ліги та Ліги чемпіонів.
Раніше Анчелотті зізнався, що мріяв тренувати Ліверпуль.