Іспанія

Італієць не допрацює в Мадриді до кінця сезону?

Італійський фахівець Карло Анчелотті залишить посаду головного тренера мадридського Реалу відразу після фіналу Кубка Іспанії, який заплановано на 26 квітня. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 65-річний італієць не допрацює до кінця сезону з "вершковими". Незважаючи на те, що Реал відстає від лідируючої Барселони лише на чотири пункти та зіграє проти них у очному матчі в чемпіонаті 11 травня, керівництво мадридців вирішило передчасно перервати співпрацю з Анчелотті.

"Можливо, клуб вирішить замінити мене, і це може статися цього року або наступного, коли закінчиться мій контракт", — заявив Анчелотті після вильоту з Ліги чемпіонів.

Зазначається, що досвідчений тренер може очолити збірну Бразилії ще до завершення чемпіонату Іспанії сезону-2024/25.

Карло Анчелотті повернувся в мадридський Реал влітку 2021 року і до сьогодні завоював 11 трофеїв з "вершковими", включно з двома титулами Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

Раніше Анчелотті зізнався, що мріяв тренувати Ліверпуль.