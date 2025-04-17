Інше

Німець може повернутися заради такого виклику.

Керівник спортивного відділу Ред Булл Юрген Клопп влітку може повернутися до тренерської роботи. Про це повідомляє бразильський портал UOL.

За інформацією джерела, 57-річний німець втомився від роботи в системі Ред Булл та все більше сумує за тренерським містком. Незважаючи на велику зарплатню в розмірі 14 млн. євро, кулуарно Клопп не скриває свого невдоволення роботою в австрійському концерні.

Зазначається, що німецький фахівець готовий повернутися до тренерської роботи заради мадридського Реалу або збірної Бразилії.

Раніше стали відомі головні кандидати на посаду головного тренера збірної Бразилії.