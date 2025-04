Свонсі Сіті офіційно оголосив, що хорватська суперзірка Лука Модрич приєднався до клубу як інвестор і співвласник. Для валлійського колективу, який виступає в Чемпіоншипі, це важливий крок у прагненні повернутися до еліти.

38-річний півзахисник — один із найуспішніших гравців в історії Реала: 6 перемог у Лізі чемпіонів, 4 титули Ла Ліги, Золотий м’яч, звання найкращого гравця FIFA, фінал ЧС-2018 і понад 170 матчів за збірну Хорватії. У нинішньому сезоні він вже провів 45 матчів за мадридський клуб, забивши 4 голи.

Модрич зазначив, що бачить у Свонсі амбіційний проєкт із сильною ідентичністю та відданими вболівальниками: "Я хочу поділитися своїм досвідом і допомогти клубу рости. Це захоплива можливість".

Генеральний директор клубу Том Горріндж підкреслив, що приклад Луки надихатиме всю структуру клубу — від академії до першої команди. Керівництво також висловило впевненість у спільному баченні майбутнього з новим співвласником.

🦢 @lukamodric10 is a Jack! Welcome to the newest member of our ownership group.



Full story 👉 https://t.co/WDEEZzgEss pic.twitter.com/Niyu2OpHMk