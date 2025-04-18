Іспанія

Барселона змінила рішення і не буде купувати Ніко Вільямса.

Барселона не планує купувати вінгера Атлетіка Ніко Вільямса цього літа, повідомляє Marca.

Спортивний директор клубу Деку та головний тренер Ганс-Дітер Флік прийняли рішення відмовитись від спроб придбати футболіста.

Як зазначається, клуб не має намірів посилювати атаку, оскільки поточна форма команди влаштовує тренерський штаб. Крім того, обмежений бюджет також став фактором, що вплинув на це рішення.

Ніко Вільямс у поточному сезоні Ла Ліги провів 27 матчів та забив п'ять голів.

Тим часом Рашфорд не полишає надії опинитися в Барселоні.