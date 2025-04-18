Іспанія

Чутки поки залишаються лише чутками.

Марк Косіцке, який є агентом Юргена Клоппа, висловився на фоні чуток про повернення свого клієнта до тренерської роботи найближчого літа. Його слова наводить Флоріан Плеттенберг.

"Юрген дуже задоволений своєю новою роллю глави глобального футбольного напрямку в системі Ред Булл", — лаконічно заявив Косіцке.

Зазначається, що наразі Клопп активно займається пошуком нового головного тренера для РБ Лейпциг.

Нагадаємо, Юрген Клопп розпочав роботу на посаді голови футбольного відділу австрійського концерну Ред Булл з 1-го січня 2025 року. Він відповідає за глобальний розвиток РБ Лейпциг, РБ Зальцбург та Нью-Йорк Ред Буллз.

Раніше повідомлялося, що Клопп готовий повернутися до тренерської роботи заради Реалу або збірної Бразилії.