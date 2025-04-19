Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 квітня 2025 року.

Барселона у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги насилу здобула перемогу над Сельтою (4:3).

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині зусиллями Торреса, а через три хвилини Іглесіас зрівняв цифри на табло.

На початку другого тайму Сельта приголомшила Барселону двома голами, автором яких став Іглесіас, який оформив хет-трик. Тим не менш, на 65 хвилині Ольмо скоротив відставання в рахунку, а через три хвилини Рафінья зрівняв цифри на табло.

Перемогу команді Ганс-Дітера Фліка забезпечив той самий Рафінья, який реалізував пенальті та оформив дубль на восьмій компенсованій хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Сельта у рамках 32-го туру іспанської Ла ліги-2024/25:

Барселона — Сельта 4:3

Голи: Торрес, 12, Ольмо, 65, Діас, 68, 90+8 (пен) - Іглесіас, 15, 52, 62.

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі (Гарсія, 87), Мартін (Віктор, 88), Мартін (Віктор, 88) — Педрі, де Йонг, Лопес (Ольмо, 60) — Діас, Левандовські (Гаві, 78), Торре.

Сельта: Гуайта — Родрігес, Лаго, Алонсо — Дуран (Лопес, 74), Бельтран, Моріба (Сотело, 89), Каррейра — Лосада (Мінгеса, 46), Сведберг (Гонсалес Мартінес, 61) — Іглесіас (Аспас, 73).

Попередження: Діас, Мартін — Аспас.