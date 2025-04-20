Іспанія

Нідерландський талант мріє про Барселону, але наразі перехід виглядає малоймовірним.

21-річний півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс має намір залишити німецький клуб уже цього літа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, керівництво Лейпцига готове розглянути трансфер лише за умови, що отримає за гравця щонайменше 75 мільйонів євро.

Сімонс, який перейшов до Лейпцига з ПСЖ у зимове трансферне вікно 2025 року, став одним із ключових гравців команди. У нинішньому сезоні Бундесліги він провів 21 матч, у яких відзначився дев'ятьма голами та п'ятьма результативними передачами.

Попри юний вік, Хаві вже встиг заявити про себе в європейському футболі. Однією з його мрій, за повідомленнями джерел, залишається виступ за Барселону. Однак зараз цей варіант виглядає малореалістичним — фінансові умови та конкуренція в складі каталонців створюють серйозні бар’єри для такого переходу.