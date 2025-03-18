Німеччина

Обіцяють одразу відпустити гравця, якщо потенційні покупці виконають умови.

Нідерландський атакувальний півзахисник Хаві Сімонс узимку 2025 року став повноцінним гравцем німецького РБ Лейпциг, якому довелось викласти за футболіста 50 млн євро на користь французького Парі Сен-Жермен.

До цього 21-річний виконавець загалом понад півтора роки провів у складі "Червоних биків" на правах оренди.

Утім, клуб інвестував великі кошти у придбання цього гравця з очевидною подальшою метою — продати його іншому колективу з додатковим прибутком.

І цілком можливо, що цей трансфер відбудеться вже найближчого літа.

Проте для цього бажаючим потрібно буде заплатити вже 80 млн євро, тоді як Лейпциг уже пообіцяв Сімонсу відпустити його одразу, як надійде відповідна пропозиція.

У цьому сезоні на рахунку Хаві вісім голів та п’ять гольових передач у 25 матчах.