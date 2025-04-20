Цікаве продовження кар'єри для легендарного італійця.
Карло Анчелотті, getty images
20 квітня 2025, 10:21
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті влітку може знову очолити італійський Мілан. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у разі відходу з Мадриду 65-річний фахівець може повернутися до італійської Серію А. На Анчелотті претендуватимуть Мілан та Рома, які зайняті пошуками нового головного тренера.
Зазначається, що "россонері" напевно звільнить Сержіу Консейсана наприкінці сезону, і найкращим варіантом для керівництва клубу є запрошення саме італійського тренера.
Нагадаємо, що Карло Анчелотті очолював Мілан з листопада 2001 по червень 2009 рр. За цей час "дияволи" двічі вигравали Лігу чемпіонів і Суперкубок Європи, та одного разу ставали чемпіонами Італії.
Раніше повідомлялося, що Анчелотті залишить Реал відразу після фіналу Кубка Іспанії.