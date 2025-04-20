Італієць під тиском.
Карло Анчелотті, getty images
20 квітня 2025, 13:21
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті може бути звільнений протягом наступних 24 годин. Про це повідомляє іспанський портал Relevo.
За інформацією джерела, якщо "вершкові" не зможуть перемогти Атлетік Більбао в матчі 32 туру іспанської Ла Ліги, 65-річного фахівця буде відправлено у відставку.
Цілком ймовірно, що в разі звільнення Анчелотті, основну команду мадридців тимчасово очолить головний тренер Реал Кастілья Рауль Гонсалес.
Чинна трудова угода італійця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2026 року.
Наразі Реал посідає друге місце в чемпіонату Іспанії, відстаючи від лідируючої Барселони на сім очок, але маючи гру в запасі.
Матч між Реалом та Атлетіком відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.