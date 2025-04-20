Іспанія

Італієць під тиском.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті може бути звільнений протягом наступних 24 годин. Про це повідомляє іспанський портал Relevo.

За інформацією джерела, якщо "вершкові" не зможуть перемогти Атлетік Більбао в матчі 32 туру іспанської Ла Ліги, 65-річного фахівця буде відправлено у відставку.

Цілком ймовірно, що в разі звільнення Анчелотті, основну команду мадридців тимчасово очолить головний тренер Реал Кастілья Рауль Гонсалес.

Чинна трудова угода італійця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2026 року.

Наразі Реал посідає друге місце в чемпіонату Іспанії, відстаючи від лідируючої Барселони на сім очок, але маючи гру в запасі.

Матч між Реалом та Атлетіком відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.