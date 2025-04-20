Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті може бути звільнений протягом наступних 24 годин. Про це повідомляє іспанський портал Relevo.

За інформацією джерела, якщо "вершкові" не зможуть перемогти Атлетік Більбао в матчі 32 туру іспанської Ла Ліги, 65-річного фахівця буде відправлено у відставку.

Цілком ймовірно, що в разі звільнення Анчелотті, основну команду мадридців тимчасово очолить головний тренер Реал Кастілья Рауль Гонсалес.

Чинна трудова угода італійця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2026 року.

Наразі Реал посідає друге місце в чемпіонату Іспанії, відстаючи від лідируючої Барселони на сім очок, але маючи гру в запасі.

Матч між Реалом та Атлетіком відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.