Іспанія

Одна легенда висловилася про іншу легенду.

Легендарний італійський фахівець Арріго Саккі відповів критикам головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Ці люди мають хоч якесь уявлення про те, хто такий Анчелотті? Вони знають, що він виграв? Я вважаю його справжнім маестро футболу не тільки через його трофеї, а й через його людські якості.

Мадридському Реалу слід двічі або тричі подумати, перш ніж розлучатися з кимось на кшталт Карлетто. Хоча це і частина футболу, мене засмучує, що всі критикують Карло за виліт Реала з Ліги чемпіонів і звинувачують його в цьому. Давайте поглянемо на його склад у цьому сезоні. У нього було багато травм, і він був змушений провести багато матчів без захисника, для якого ця позиція була б рідною", — сказав Саккі.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті може повернутися в Мілан.