Керманич Реала ще не визначився.
Тібо Куртуа та Андрій Лунін, Getty Images
21 квітня 2025, 11:10
Напередодні мадридський Реал у рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги обіграв баскський Атлетік на власному полі.
Реал — Атлетік 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги
Після завершення гри одним із запитань до головного тренера "бланкос" Карло Анчелотті було його рішення щодо того, хто буде воротарем у стартовому складі його команди на матч фіналу Кубка Іспанії проти каталонської Барселони наступними вихідними.
"Це буде або Лунін, або Куртуа. Але б не виключав і Франа, який добре зіграв, коли йому випала така можливість", — заявив італійський фахівець.
У наступному турі мадридський Реал зіграє принципове регіональне протистояння в гостях у Хетафе.