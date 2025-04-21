Іспанія

Керманич Реала ще не визначився.

Напередодні мадридський Реал у рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги обіграв баскський Атлетік на власному полі.

Реал — Атлетік 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри одним із запитань до головного тренера "бланкос" Карло Анчелотті було його рішення щодо того, хто буде воротарем у стартовому складі його команди на матч фіналу Кубка Іспанії проти каталонської Барселони наступними вихідними.

"Це буде або Лунін, або Куртуа. Але б не виключав і Франа, який добре зіграв, коли йому випала така можливість", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє принципове регіональне протистояння в гостях у Хетафе.