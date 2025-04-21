Іспанія

Бельгієць відзначив гру уругвайського одноклубника.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про якість удару півзахисника "вершкових" Федеріко Вальверде. Його слова наводить AS.

"У Феде дуже незвичайний, дуже крутий удар. Напередодні матчу з Атлетіком, на тренуванні, він пробив мені — здавалося, що м'яч летить повз воріт, а потім раптом закручується та летить точно в ціль, і думаєш: як ти взагалі так б'єш?

Удар дуже сухий, швидкий, потужний. На тренуваннях він робить такі один-два рази на тиждень, спокійно. Ми вже багато років йому говоримо: "Бий, бий!". У нього чудовий удар, і він це показав в матчі з Атлетіком", — сказав Куртуа.

Нагадаємо, Реал в матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги здобув мінімальну перемогу на Атлетік Більбао (1:0) завдяки шикарному дальньому пострілу Вальверде на 90+4 хвилині зустрічі.