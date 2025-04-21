Бельгієць відзначив гру уругвайського одноклубника.
Вальверде та Куртуа, getty images
21 квітня 2025, 16:47
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про якість удару півзахисника "вершкових" Федеріко Вальверде. Його слова наводить AS.
"У Феде дуже незвичайний, дуже крутий удар. Напередодні матчу з Атлетіком, на тренуванні, він пробив мені — здавалося, що м'яч летить повз воріт, а потім раптом закручується та летить точно в ціль, і думаєш: як ти взагалі так б'єш?
Удар дуже сухий, швидкий, потужний. На тренуваннях він робить такі один-два рази на тиждень, спокійно. Ми вже багато років йому говоримо: "Бий, бий!". У нього чудовий удар, і він це показав в матчі з Атлетіком", — сказав Куртуа.
Нагадаємо, Реал в матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги здобув мінімальну перемогу на Атлетік Більбао (1:0) завдяки шикарному дальньому пострілу Вальверде на 90+4 хвилині зустрічі.