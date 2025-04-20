Іспанія

"Вершкові" заключили нову угоду з талановитим центрбеком.

Мадридський Реал пролонгував трудову угоду з центральним захисником команди Раулем Асенсіо. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу продовжило контракт зі своїм вихованцем до 30 червня 2029 року. Стара угода 22-річного захисника спливала влітку 2026 року.

Найближчим часом про це буде повідомлено офіційно.

Зазначимо, що захисник розпочинав цей сезон в другій команді Реалу, але через велику кількість травм центрбеків "вершкових" отримав свій шанс в основному складі і скористався ним.

Цього сезону Рауль Асенсіо відіграв за Реал 34 матчі та віддав дві результативні передачі.