Молодий талант Баєра може стати центром нової епохи "вершкових", якщо Алонсо очолить клуб.
Флоріан Вірц, Getty Images
21 квітня 2025, 11:20
Хабі Алонсо, головний тренер леверкузенського Баєра і потенційний кандидат на пост головного тренера мадридського Реала, має чітке бачення щодо ключового гравця у своїй майбутній команді.
За даними видання Fichajes, іспанський спеціаліст прагне бачити у складі Реала німецького півзахисника Флоріана Вірца.
21-річний хавбек цього сезону є справжнім лідером Баєра, зігравши 41 матч, у яких відзначився 15 голами та 13 результативними передачами. Алонсо переконаний, що Вірц здатен стати центральною фігурою в оновленому проєкті мадридського гранда.
Баєр оцінює свого лідера не менше ніж у 100 мільйонів євро. Водночас Реал серйозно зацікавлений у послугах німецького таланта.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Флоріана Вірца в 140 мільйонів євро.