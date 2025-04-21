Україна

Молодий талант Баєра може стати центром нової епохи "вершкових", якщо Алонсо очолить клуб.

Хабі Алонсо, головний тренер леверкузенського Баєра і потенційний кандидат на пост головного тренера мадридського Реала, має чітке бачення щодо ключового гравця у своїй майбутній команді.

За даними видання Fichajes, іспанський спеціаліст прагне бачити у складі Реала німецького півзахисника Флоріана Вірца.

21-річний хавбек цього сезону є справжнім лідером Баєра, зігравши 41 матч, у яких відзначився 15 голами та 13 результативними передачами. Алонсо переконаний, що Вірц здатен стати центральною фігурою в оновленому проєкті мадридського гранда.

Баєр оцінює свого лідера не менше ніж у 100 мільйонів євро. Водночас Реал серйозно зацікавлений у послугах німецького таланта.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Флоріана Вірца в 140 мільйонів євро.