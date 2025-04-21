Іспанія

Німець відзначив силу "королівського" клубу.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про боротьбу в іспанській Ла Лізі. Цитує німецького фахівця Marca.

"Ніколи не знаєш, що може статися. У нас були труднощі в матчі з Сельтою, у Реала — з Атлетіком. Сезон у Ла Лізі дуже конкурентний, і ми сподіваємося не втратити жодного очка, але ми повинні грати в хороший футбол.

Якщо у нас щось не виходить, як, наприклад, у матчі з Сельтою, то це потрібно виправляти. Сподіваюся, це стане сигналом до необхідних поліпшень, щоб рухатися в правильному напрямку. Це довгий шлях, і нам ще багато чого належить пройти.

Реал — фантастична команда, і вони теж хочуть досягти своїх цілей.

Я вважаю, що найважливіше зосередитися на собі. Ми повинні вдосконалюватися в кожному матчі. У нас є все, щоб обіграти кого завгодно, але тільки якщо ми все зробимо правильно. Після камбеку в матчі з Сельтою я відчуваю прилив позитивної енергії, мені це подобається. Команда в хорошій формі, і ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Не думаю, що фінал Кубка Іспанії матиме будь-який вплив на боротьбу в чемпіонаті. Ми знаємо, що це два різні турніри. Наша мета — перемогти, так само, як і в суперника. Після фіналу залишиться ще багато матчів", — сказав Флік.

Барселона в наступному матчі прийматиме Мальйорку в рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії. Гра відбудеться 22-го квітня, о 22:30 за київським часом.