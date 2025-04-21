Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився щодо відсутності нападника Роберта Левандовські, який нещодавно травмувався.

"Левандовські? Коли він буде готовий грати та повернеться — ми будемо цьому раді.

Наразі ми не знаємо, скільки це займе часу. І не хочемо нічого казати наперед", — сказав тренер.

Нагадаємо, Левандовські пропустить орієнтовно три тижні через травму. У неділю вранці футболіст пройшов медичне обстеження, яке підтвердило пошкодження напівсухожильного м’яза лівого стегна — саме на цю проблему вказували й перші тести після поєдинку проти Сельти в Ла Лізі (4:3).