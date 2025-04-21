Іспанія

Наставник Барселони прокоментував стан форварда та наголосив, що наразі терміни його повернення залишаються невизначеними.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився щодо відсутності нападника Роберта Левандовські, який нещодавно травмувався.

"Левандовські? Коли він буде готовий грати та повернеться — ми будемо цьому раді.

Наразі ми не знаємо, скільки це займе часу. І не хочемо нічого казати наперед", — сказав тренер.

Нагадаємо, Левандовські пропустить орієнтовно три тижні через травму. У неділю вранці футболіст пройшов медичне обстеження, яке підтвердило пошкодження напівсухожильного м’яза лівого стегна — саме на цю проблему вказували й перші тести після поєдинку проти Сельти в Ла Лізі (4:3).