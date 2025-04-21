Наставник Барселони прокоментував стан форварда та наголосив, що наразі терміни його повернення залишаються невизначеними.
Гансі Флік, getty images
21 квітня 2025, 15:26
Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився щодо відсутності нападника Роберта Левандовські, який нещодавно травмувався.
"Левандовські? Коли він буде готовий грати та повернеться — ми будемо цьому раді.
Наразі ми не знаємо, скільки це займе часу. І не хочемо нічого казати наперед", — сказав тренер.
Нагадаємо, Левандовські пропустить орієнтовно три тижні через травму. У неділю вранці футболіст пройшов медичне обстеження, яке підтвердило пошкодження напівсухожильного м’яза лівого стегна — саме на цю проблему вказували й перші тести після поєдинку проти Сельти в Ла Лізі (4:3).