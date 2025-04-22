Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 33 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі поділила очки з Еспаньйолом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли Хаві Пуадо відзначився результативним ударом на 40 хвилині. "Кажани" відігралися на 57 хвилині зусиллями Хаві Герри.

Після 32 матчів Еспаньйол набрав 39 очок і посідає 13 місце у Ла Лізі, а у Валенсії така ж кількість балів та 14 позиція.

Валенсія — Еспаньйол 1:1

Голи: Герра, 57 - Пуадо, 40.

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Таррега, Москера, Гая — Ріоха, Герра, Барренечеа (Пепелу, 84), Лопес Ногероль (Перес, 84) — Алмейда (Мір, 54), Дуро.

Еспаньйол: Гарсія — -, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Рока, 70), Лосано (Крал, 83), Гонсалес, Пуадо (Техеро, 87) — Еспосіто (Мілья, 70), Фернандес.

Попередження: Алмейда, Таррега — Ромеро.