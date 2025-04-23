Іспанія

Легендарний півзахисник зізнався, що вже робить перші кроки до тренерської кар’єри

Колишній гравець Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста поділився своїми планами на майбутнє після завершення ігрової кар’єри.

В інтерв’ю виданню El País 40-річний легендарний хавбек підтвердив своє бажання спробувати себе в ролі тренера.

"Я хотів би одного дня стати тренером. Ще є час. Я лише на початку шляху. Але так, мені подобається ця ідея!" — заявив Іньєста.

Раніше повідомлялося, що Андрес Іньєста став співвласником клубу з Данії.