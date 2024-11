Інше

Цікаве рішення іспанської легенди.

Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста став мажоритарним акціонером клубу Гельсінгер, який виступає у третьому дивізіоні Данії.

Іньєста повідомив данському телеканалу TV 2, що він та його компанія Never Say Never (NSN) придбали контрольний пакет акцій датського клубу у співпраці зі швейцарською компанією Stoneweg.

Також зазначається, що Іньєста буде присутній на найближчому матчі команди у п'ятницю. Наразі клуб йде сьомим у турнірній таблиці після 15 турів, набравши 19 очок.

Гельсінгер був створений у 2005 році і найкращим досягненням є вихід до елітного дивізіону чемпіонату Данії у сезоні-2016/17.

Нагадаємо, Іньєста завершив кар'єру у жовтні у віці 40 років.