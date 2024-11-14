Цікаве рішення іспанської легенди.
Андрес Іньєста, Getty Images
14 листопада 2024, 20:25
Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста став мажоритарним акціонером клубу Гельсінгер, який виступає у третьому дивізіоні Данії.
Іньєста повідомив данському телеканалу TV 2, що він та його компанія Never Say Never (NSN) придбали контрольний пакет акцій датського клубу у співпраці зі швейцарською компанією Stoneweg.
Також зазначається, що Іньєста буде присутній на найближчому матчі команди у п'ятницю. Наразі клуб йде сьомим у турнірній таблиці після 15 турів, набравши 19 очок.
Гельсінгер був створений у 2005 році і найкращим досягненням є вихід до елітного дивізіону чемпіонату Данії у сезоні-2016/17.
Нагадаємо, Іньєста завершив кар'єру у жовтні у віці 40 років.