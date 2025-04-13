Іспанія

Бразилець може залишитись в Іспанії.

Бетіс перебуває на фінальній стадії перемовин із Манчестер Юнайтед щодо подальшого перебування бразильського вінгера Антоні в команді.

Футболіст уже виступає за іспанський клуб на правах оренди, і його гра, схоже, задовольнила керівництво Бетіса. Як повідомляють джерела, сторони близькі до досягнення домовленості про продовження співпраці.

Наразі невідомо, чи йдеться про повноцінний трансфер, чи про продовження орендної угоди, але бажання клубу з Севільї зберегти гравця є очевидним. Очікується, що остаточні деталі угоди буде узгоджено найближчим часом.

В Бетісі Антоні забив п'ять голів у 28 матчах у сезоні 2024/2025.