Іспанія

"Зелено-білі" хочуть залишити в команді бразильця.

Спортивний директор андалусійського Бетіса Ману Фахардо висловився щодо майбутнього в клубі орендованого у Манчестер Юнайтед Антоні. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Прихід Антоні? Це джерело особистого задоволення і результат командної роботи. Хоча я відповідаю за спортивний напрямок, у цьому підписанні задіяно було багато людей. Поки ще рано говорити, але ми постараємося різними способами зробити все можливе, щоб і далі насолоджуватися Антоні.

Ми дуже добре зміцнили команду цієї зими. Крім того, коли в нас було кілька ігор, у яких справи йшли не дуже добре, ми були дуже самокритичні й зосереджені на тому, щоб підвищити наш рівень, що життєво важливо в наші дні. І, перш за все, наша єдність. Коли команда перебуває в поганій ситуації, ці речі важливі. Ми всі неймовірно віддані справі, і це дозволяє нам демонструвати хороші результати",- заявив Фахардо.

Цього сезону Антоні відіграв за Бетіс 13 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Іско став гравцем місяця в Ла Лізі.