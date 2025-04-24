Іспанія

Легенда "Барси" відзначив німецького фахівця.

Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста висловився про гру каталонської команди під керівництвом Гансі Фліка. Його слова наводить El Pais.

"Фінал Кубка Іспанії? Я налаштований оптимістично. Барселона може завоювати свій перший титул цього року. Я бачу феноменальну команду, яка впевнено виглядає останнім часом. Саме ці матчі визначають, чи будуть виграні титули, а це найскладніше.

Те, що вони транслюють, коли грають. Цю радість, швидкість, взаєморозуміння, які в них є, та життєву енергію в грі. Найдивовижніше відчуття, що це жива команда, з душею, з бажанням, не кажучи вже про рівень, яким вони володіють. Я вражений сучасною Барселоною", — сказав Іньєста.

Фінал Кубка Іспанії між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 26-го квітня, о 19:00 за київським часом.